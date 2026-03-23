La decisión, comunicada a través de su red social Truth Social, marcó un cambio significativo en el tono de un conflicto que viene escalando desde hace semanas.

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En su mensaje Trump aseguró que ordenó al Departamento de Guerra posponer todas las operaciones contra instalaciones energéticas e infraestructura de Irán. La medida, explicó, responde a lo que describió como conversaciones “muy buenas y productivas” mantenidas durante los últimos dos días con representantes iraníes.

Según el mandatario, los contactos han sido “profundos, detallados y constructivos”, y continuarán a lo largo de la semana con el objetivo de alcanzar una “resolución completa y total” de las tensiones en Medio Oriente. No obstante, advirtió que la pausa en las acciones militares dependerá del progreso de estas negociaciones.

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El anuncio se produce apenas horas después de que Trump lanzara un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético global, bajo amenaza de intensificar los ataques contra su infraestructura.

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