El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán en medio de la escalada bélica en Medio Oriente y aseguró que el régimen iraní aceptó reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio global de petróleo.

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Según explicó el mandatario, la suspensión de los ataques busca generar una ventana diplomática que permita avanzar en compromisos concretos, entre ellos la normalización del tránsito marítimo en la región.

El anuncio se produjo tras una jornada de máxima tensión, en la que Trump había advertido que “una civilización entera morirá esta noche” si no se alcanzaba un entendimiento antes del plazo fijado por Washington.

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En paralelo, el conflicto mostró una fuerte escalada militar. Fuerzas estadounidenses atacaron la isla Kharg, principal terminal de exportación petrolera de Irán, mientras que Israel bombardeó infraestructuras estratégicas, incluyendo puentes, vías férreas y un complejo petroquímico en Shiraz.

Autoridades iraníes denunciaron daños en múltiples objetivos y la Media Luna Roja calificó los ataques como posibles crímenes de guerra, al señalar que al menos 17 blancos civiles fueron alcanzados.

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La violencia también se extendió a otros puntos de la región. En Irak, al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas tras el impacto de cohetes en una zona residencial cercana a Basora, mientras que en el frente marítimo Israel emitió advertencias a embarcaciones en el sur del Líbano ante posibles operaciones militares.

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En este contexto, el anuncio del alto el fuego aparece como un intento de desescalar el conflicto y evitar una expansión regional de mayores dimensiones, en un escenario atravesado por presiones internacionales y riesgos para la estabilidad energética global.

La reapertura del estrecho de Ormuz -por donde circula una parte significativa del petróleo mundial- se presenta como uno de los puntos centrales del entendimiento, con impacto directo en los mercados y en la seguridad del suministro energético.

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Fuente: con información de Infobae