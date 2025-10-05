El presidente estadounidense Donald Trump informó que Israel aceptó establecer una primera “línea de retirada” de sus tropas en la Franja de Gaza, como parte de una propuesta de paz presentada días atrás. El mandatario instó a Hamas a aceptar la iniciativa para poner en marcha un alto el fuego y avanzar en un canje de prisioneros.

Ads

El anuncio fue realizado este sábado a través de un mensaje en su red Truth Social, donde Trump mostró un mapa con los límites hacia los que se replegarían las fuerzas israelíes en esta fase inicial, siempre que el grupo palestino confirme el acuerdo.

“Cuando Hamas lo acepte, el cese del fuego entrará en vigor de inmediato. Se iniciará el intercambio de rehenes y prisioneros y se fijarán las condiciones para la siguiente etapa del repliegue”, indicó el líder republicano, que consideró este paso como clave para acercar el final de lo que calificó como una “catástrofe de 3000 años”.

Ads

El mandatario, que el lunes pasado presentó un plan de paz de 20 puntos, volvió a presionar a Hamas para que responda sin dilaciones, advirtiendo que no tolerará demoras que pongan en riesgo el acuerdo.

Ads