El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá nuevos aranceles a las importaciones de medicamentos, que será de 100% y del 25% sobre camiones pesados. También aplicará gravámenes a muebles. La medida comenzará a regir desde el 1° de octubre.

La decisión del republicano busca “defender a los fabricantes estadounidenses y reducir el déficit presupuestario”.

“A partir del 1° de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”, escribió Trump en redes sociales.

Trump anunció que aplicará nuevos aranceles de hasta 100% a los medicamentos. (AP Foto/Julio Cortez, Archivo)

En otro posteo, el presidente de Estados Unidos confirmó que aplicará un arancel del 25% adicional a “todos los ‘camiones pesados’ ensamblados en otras partes del mundo” para apoyar a fabricantes locales.

También confirmó que aplicará gravámenes de hasta 50% a un grupo de muebles para el hogar: “Impondremos un arancel del 50% a todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, a partir del 1 de octubre de 2025. Además, cobraremos un arancel del 30% a los muebles tapizados”.

“La razón de esta medida es la masiva ‘inundación’ de productos provenientes del extranjero en Estados Unidos. Se trata de una práctica muy injusta, pero debemos proteger nuestro proceso de fabricación, tanto por motivos de seguridad nacional como por otras razones”, justificó Trump.

Cómo quedan los aranceles a los medicamentos, camiones y muebles importados que anunció Trump

Con la nueva serie de aranceles que dispuso el presidente de EE.UU., Donald Trump, los gravámenes quedan de la siguiente forma:

Medicamentos importados : 100%;

: Camiones “pesados”: 25% ;

; Muebles: entre 50% y 30%;

“La razón de esta medida es la masiva ‘inundación’ de productos provenientes del extranjero en Estados Unidos", justificó Trump. (AP Foto/Angelina Katsanis)

Por su parte, desde agosto, la Casa Blanca decidió aplicar aranceles de al menos 10% a decenas de países, entre ellos la Argentina.

Así, los productos de exportación de más de 60 países y de la Unión Europea enfrentan aranceles de entre el 10% y hasta el 50% para Brasil y la India, aunque en el último caso las tarifas adicionales (del 25%) se impusieron en represalia por la compra de petróleo ruso.

La Argentina tiene un gravamen del 10%, aunque en los casos del acero y el aluminio que se anunciaron entre abril y junio los aranceles llegan al 50%. Quedaron exentas las importaciones de energía y oro.

Mientras que países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Corea del Sur, Israel, Japón y la Unión Europea, afrontan aranceles del 15%. En tanto, Canadá tiene aranceles de 25 a 35% sobre todos los bienes que no están cubiertos por el tratado de libre comercio T-MEC. Además, Trump anunció aranceles del 41% para Siria, 39% para Suiza y 30% para Sudáfrica.

Fuente: TN