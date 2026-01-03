El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este sábado que Nicolás Maduro fue capturado en el marco de una operación llevada adelante por fuerzas de su país y que posteriormente fue sacado de Venezuela junto a su esposa.

Según el mandatario norteamericano, el procedimiento se desarrolló de manera “rápida y efectiva” y permitió concretar la detención del líder venezolano, a quien volvió a calificar como dictador. Trump anticipó que en las próximas horas se brindarán más precisiones sobre el operativo.

El anuncio se produjo en un contexto de fuerte tensión en Venezuela, con reportes de movimientos militares y momentos de confusión en distintas zonas del país, especialmente en la capital. La situación generó preocupación entre la población y una inmediata reacción política.

La relación entre Estados Unidos y el gobierno venezolano atravesaba desde hace tiempo un escenario de máxima confrontación, con sanciones, acusaciones cruzadas y un discurso cada vez más duro desde Washington hacia Caracas.

La eventual captura y traslado de Maduro fuera del país, de confirmarse oficialmente, marcaría un punto de quiebre histórico para Venezuela y la región, abriendo un escenario incierto sobre el futuro político e institucional del país caribeño.

