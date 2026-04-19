Trump publicó el mensaje en Truth Social y atribuyó los disparos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Calificó los ataques como una violación del alto el fuego vigente.

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Sobre las consecuencias de un fracaso diplomático, el presidente escribió que Estados Unidos destruirá "todas y cada una de las centrales eléctricas, y todos y cada uno de los puentes de Irán" si Teherán rechaza el acuerdo que Washington propone. No precisó en qué condiciones se ejecutaría esa acción ni en qué plazo.

En el mismo mensaje, Trump señaló que el bloqueo del estrecho perjudica a Irán más que a Estados Unidos, y cifró esa pérdida en 500 millones de dólares diarios. Afirmó que varios barcos se dirigen en este momento a puertos de Texas, Luisiana y Alaska.

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Pese a la escalada verbal, el mandatario confirmó que una delegación estadounidense viajará este lunes a Islamabad para continuar las negociaciones. El negociador jefe iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró este domingo en un discurso televisado que existen avances con Washington, aunque advirtió que un acuerdo definitivo está lejos. Los puntos de mayor divergencia son el control del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, los mismos que bloquearon la primera ronda del 11 de abril.

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Las autoridades paquistaníes desplegaron este domingo un operativo de seguridad en la capital: cerraron las principales arterias, suspendieron el transporte público y ordenaron el desalojo de hoteles de lujo. La policía local anunció el cierre total de la Zona Roja y las mismas restricciones en la ciudad vecina de Rawalpindi. Según el diario Dawn News, equipos de avanzada de las delegaciones ya aterrizaron en la base aérea de Nur Khan.

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El hotel Serena, sede de la primera ronda, y el hotel Marriott suspendieron reservas hasta el jueves. Un empleado del Serena confirmó a la agencia EFE, bajo condición de anonimato, que se pidió a los huéspedes actuales desalojar el establecimiento desde este domingo.

Pakistán, que ofició de mediador en la primera ronda, no confirmó oficialmente la fecha del nuevo encuentro, según EFE.