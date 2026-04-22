Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de anunciar la extensión del alto el fuego, una medida que buscó dar margen a las conversaciones diplomáticas. Sin embargo, lejos de consolidar un clima de distensión, Trump dejó en claro que la opción militar continúa vigente y que no descarta nuevos ataques.

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El presidente estadounidense sostuvo que espera retomar los bombardeos si fracasan las negociaciones, al considerar que esa postura fortalece su posición frente a Teherán.

En la misma línea, el mandatario lanzó advertencias aún más duras al afirmar que un acuerdo sería inviable sin una acción militar de gran escala, en referencia a posibles ataques sobre el territorio iraní y su dirigencia política.

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Estas declaraciones contrastan con la decisión previa de extender el alto el fuego de manera temporal para permitir el avance del diálogo mediado por actores internacionales como Pakistán.

La advertencia se inscribe en una escalada que lleva varios meses y que incluyó ataques directos de Estados Unidos sobre objetivos iraníes.

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Además, Washington mantiene un bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el comercio global de petróleo, lo que incrementa la presión sobre Irán y genera impacto en los mercados internacionales.

En paralelo, episodios como la incautación de un buque iraní por parte de fuerzas estadounidenses y los ataques a infraestructura han contribuido a deteriorar aún más la relación bilateral.

A pesar de la retórica beligerante, la administración estadounidense sostiene contactos diplomáticos con Irán para intentar alcanzar un acuerdo que limite su programa nuclear y reduzca las tensiones en la región. Entre las propuestas en discusión figura el levantamiento de sanciones o la liberación de activos a cambio de concesiones nucleares por parte de Teherán.

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No obstante, desde el gobierno iraní rechazan negociar bajo amenazas y exigen el fin de las presiones militares como condición para avanzar en el diálogo, lo que complica aún más las perspectivas de entendimiento.

El escenario en Medio Oriente se mantiene altamente inestable, con señales contradictorias entre gestos diplomáticos y advertencias de una posible reanudación de las hostilidades. Las declaraciones de Trump refuerzan la incertidumbre sobre el futuro inmediato del conflicto y alimentan el riesgo de una nueva escalada militar, en una región clave para el equilibrio geopolítico global.