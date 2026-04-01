El presidente de Estados Unidos afirmó que Irán solicitó un cese del fuego en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, pero advirtió que cualquier negociación estará sujeta a la reapertura total del estrecho de Ormuz.

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El mandatario realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde sostuvo que la propuesta iraní será considerada únicamente si ese paso marítimo “está abierto, libre y despejado”. Mientras tanto, aseguró que las operaciones militares continuarán con intensidad.

El estrecho de Ormuz se convirtió en el eje de la disputa. Se trata de una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, lo que lo convierte en un punto neurálgico para la economía global.

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Su cierre, en el marco del conflicto entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel, provocó un fuerte impacto en los mercados energéticos y una suba significativa del precio del crudo.

En ese contexto, la exigencia de Washington apunta a restablecer el flujo comercial como condición previa a cualquier desescalada del conflicto.

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Al mismo tiempo, el presidente estadounidense dejó entrever que el conflicto podría entrar en una fase final en las próximas semanas, con una eventual retirada de tropas estadounidenses si se cumplen ciertos objetivos estratégicos.

La crisis en el Golfo Pérsico no solo tiene implicancias militares, sino también económicas y diplomáticas. La interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz afecta directamente a los principales mercados energéticos del mundo y genera incertidumbre sobre el abastecimiento de petróleo.

A su vez, distintos países impulsan iniciativas para alcanzar un alto el fuego y reabrir la vía marítima, mientras crece la presión internacional para evitar una escalada mayor.

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La postura de Estados Unidos marca una línea clara. No habrá tregua sin garantías sobre uno de los puntos más sensibles del comercio global.