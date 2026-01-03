El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que su gobierno estará a cargo de Venezuela hasta que el país esté “a salvo” y en condiciones de encarar una transición política ordenada, luego de la detención y salida de Nicolás Maduro del territorio venezolano.

Según explicó, el objetivo central de la intervención es garantizar estabilidad, seguridad y evitar un vacío de poder que pueda derivar en violencia o caos institucional. Trump sostuvo que no permitirán que “otro régimen corrupto” ocupe el lugar dejado por el chavismo y que la prioridad será proteger al pueblo venezolano.

El mandatario dejó en claro que la presencia estadounidense no tiene un plazo definido y que se extenderá el tiempo que sea necesario hasta lograr un escenario político confiable. En ese sentido, remarcó que cualquier proceso de transición deberá cumplir con condiciones claras de orden, legalidad y control internacional.

Las declaraciones se dieron en un contexto de máxima tensión regional, luego de los ataques militares registrados en distintas zonas de Venezuela y de la captura de Maduro en una operación especial. Mientras tanto, continúan las evaluaciones sobre el impacto político, económico y social de la intervención.

Trump adelantó que en las próximas horas brindará más detalles sobre los pasos a seguir, el futuro institucional de Venezuela y el rol que tendrá Estados Unidos en la reconstrucción del país, en lo que definió como “una nueva etapa” para la nación sudamericana.

