Donald Trump anunció que si es elegido presidente le informaría desde el primer día a la nueva mandataria de México, Claudia Sheinbaum, que debe frenar el fujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos o que se arriesga a que se imponga un arancel de 25% a las importaciones mexicanas.

“Si no detienen este embate de criminales y drogas que vienen a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel de 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos”, dijo Trump a sus simpatizantes en Raleigh.

Trump no ha conocido a Sheinbaum, una científica climática y ex alcaldesa de la Ciudad de México, pero dijo que escuchó que es una “mujer amable”. Trump usualmente se refiere a cómo amenazó al ex presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que adoptara su política de que los migrantes permanezcan en México mientas solicitan asilo. Sin embargo, Joe Biden puso fin a ese programa.

Trump subió al escenario en Raleigh y criticó a la administración de Joe Biden por la inmigración, atacando al presidente demócrata y a la vicepresidenta Kamala Harris, su oponente en la carrera presidencial, por delitos que atribuye a la inmigración ilegal.

“Este es mi único propósito al estar aquí hoy: salir y votar”, dijo Trump en voz alta.

Después de Raleigh, se espera que se dirija a Pensilvania, quizás el estado más importante en el mapa electoral, para realizar mítines en Reading y Pittsburgh.

En tanto, la presidenta Sheinbaum adelantó que México no se pronunciará sobre el resultado de las elecciones estadounidenses hasta que las autoridades electorales de ese país declaren formalmente a un vencedor, lo que en las pasadas elecciones presidenciales llevó a que México fuera de los últimos países en reconocer la victoria de Joe Biden.

”No nos vamos a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral, así debe ser, así lo hizo en su momento el presidente (Andrés Manuel) López Obrador”, manifestó Sheinbaum en su conferencia matutina. “En el momento que ya los órganos electorales hayan tomado su decisión definitiva, en ese momento estableceremos la relación…y buscaremos la mejor comunicación”, añadió.

Además, sostuvo que México tendrá buenas relaciones con quien resulte vencedor y que continuarán los diálogos de alto nivel entre los dos países en materia de migración, lucha contra el fentanilo, tráfico de armas, relaciones comerciales y relaciones con el resto del continente americano.

Fuente: Infobae