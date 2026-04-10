El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su país está “cargando los barcos con la mejor munición” ante un eventual fracaso de las negociaciones de paz con Irán, que comenzarán el sábado en Pakistán, en un contexto de creciente tensión internacional.

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En declaraciones al New York Post, citadas por CNN y CBS News, el mandatario sostuvo: “Estamos cargando los barcos con la mejor munición y las mejores armas jamás fabricadas; incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, con las cuales los hicimos pedazos”.

En paralelo, el vicepresidente estadounidense JD Vance se dirige a Pakistán para encabezar la delegación que participará en las conversaciones con representantes iraníes. Según indicó Trump, las próximas horas serán clave para determinar el rumbo del conflicto: “Lo sabremos dentro de unas 24 horas. Lo descubriremos pronto”.

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El jefe de la Casa Blanca también expresó desconfianza respecto de los mensajes provenientes de Irán: “Estamos tratando con personas de las que no sabemos si dicen la verdad o no”.

En ese sentido, agregó: “Directamente ante nosotros, afirman que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que ya no queda nada. Pero luego acuden a la prensa y dicen: ‘No, nos gustaría enriquecer (uranio)’. Así que ya lo averiguaremos”.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas