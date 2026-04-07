Horacio Zeballos y Marcel Granollers debutaron con una victoria hoy en el Masters 1000 de Montecarlo, donde vencieron a Marcelo Melo y Alexander Zverev por 7-6 (5) y 6-1 en la cancha 11 del complejo monegasco, para avanzar a los cuartos de final del certamen.

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La pareja conformada por el argentino, número 2 del ranking de dobles, y el español, número 3, volvió a demostrar su solidez en el circuito ATP, imponiéndose en un partido que tuvo un primer set muy parejo, con intercambios intensos y dominio repartido entre ambos equipos.

Sin embargo, en el segundo parcial, la experiencia de la dupla de habla hispana marcó la diferencia, neutralizando el poderío individual de Zverev y la trayectoria de Melo en dobles, para sellar el triunfo en una hora y media de juego.

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De este modo, Zeballos y Granollers, de 40 y 39 años respectivamente, continúan en busca de su primer título de la temporada, tras haber alcanzado la final en el ATP 500 de Dallas y las semifinales en el Abierto de Australia, Indian Wells y Miami.

En su camino hacia las semifinales -instancia que intentarán alcanzar por tercera vez en Montecarlo-, los recientes campeones de Roland Garros y US Open deberán esperar por sus próximos rivales, que saldrán del cruce entre Jannik Sinner y Zizou Bergs, y Guido Andreozzi y Manuel Guinard, quienes los eliminaron en las semifinales de Indian Wells antes de consagrarse campeones.

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Fuente: con información de ESPN.com.ar