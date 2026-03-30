En una jornada inolvidable para el triatlón argentino, la marplatense Clara Debiassi, que apenas ayer se consagró y hoy celebra sus 27 años, se quedó con la clasificación general femenina en su debut en la distancia 70.3 del Ironman, tras completar el recorrido en un tiempo de 4 horas, 39 minutos y 09 segundos.

Ads

La competencia, que tuvo su largada en el Dique Punta Negra y finalizó en el imponente marco del Teatro del Bicentenario, contó con una multitud que acompañó a los atletas a lo largo del circuito. Debiassi cruzó la meta a las 12:39, coronando una actuación sobresaliente en una de las pruebas más exigentes de la disciplina.

En su primera experiencia en este formato, la atleta cumplió con los 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo con gran solidez, mostrando un rendimiento parejo y competitivo de principio a fin.

Ads

Detrás de ella, Brenda Ayelén Rosso finalizó en la segunda colocación, apenas 22 segundos por detrás, mientras que María Fraga completó el podio en el tercer lugar.

“Confié en mí”, expresó Debiassi tras cruzar la línea de llegada, reflejando la convicción que la llevó a alcanzar este destacado resultado.

Ads

Con este triunfo, la marplatense se posiciona como una de las grandes promesas del triatlón nacional, abriendo expectativas de cara a futuras competencias internacionales y consolidando su nombre en la élite de la disciplina.



foto Adrian Carrizo san juan8