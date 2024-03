Era el último partido como local de la fase regular y Unión necesitaba imperiosamente la victoria. Esta noche tenía un duro compromiso ante Pico FC, tercero de la Conferencia Sur, pero que venía diezmado luego de la lesión de Raúl Pelorosso. Aún así, tuvo que pelear hasta el suplementario para quedarse con un valioso triunfo por 73-71 en el Polideportivo “Islas Malvinas”.

La gran figura de la noche fue Tomás Quinteros que marcó 24 puntos (5 de 7 triples y 4 de 5 en dobles); mientras que también se destacaron los internos Juan Ignacio Bellozas (14 unidades y 9 rebotes) y Martín Herrero (14 tantos).

Con una oportunidad tan grande por delante, el local empezó muy bien el partido. Llegó a sacar una máxima de 6 puntos (16-10) y podía controlar defensivamente a un equipo como el piquense. Pero en el tramo final, se quedó sin gol y con un parcial 7-0 la visita terminó el primer parcial arriba por 19-18.

En el segundo cuarto, Unión no bajó la intensidad y fue a buscar el partido nuevamente. Recuperó la ventaja y trabajó siempre con ventajas de 4 o 5 puntos. Pico tenía a Bonfigli y Sanz empezando a marcar la diferencia mientras Quinteros, como en el último partido se transformaba en la clave ofensiva. La ventaja al entretiempo fue mínima: 35-33.

Juan Ignacio Varas gritando uno de sus triples (Foto: Prensa Union)

Los triples en el tercer parcial fueron una buena manera de seguir en partido y peleando todo el tiempo con una ventaja a favor. No sólo Quinteros, sino también Herrero y Varas colaboraron en ese rubro; pero no podía quebrar el juego. Los pampeanos insistían en ofensiva y no permitían que el dueño de casa sacara buenas ventajas. Entraron al último tramo con triunfo visitante .

En los primeros cinco minutos del cuarto de cierre, el “celeste” estableció un parcial 7-2 para volver a tomar el control del marcador, pero ya el goleo era bajo y a Pico FC le costaba mucho anotar. Fueron paso a paso hasta el cierre donde la ventaja era local, pero siempre estaba cerca el rival. Terminaron igualados en 63 gracias a tres libres seguidos de Facundo Sanz y habría cinco minutos más para definir un ganador.

En el epílogo, los libres se volverían una herramienta clave. Unión tiró 8 tiros desde la soledad de la línea y los anotó todos. Los últimos dos, a 10 segundos del final, para un 73-71 que debía definir la visita. Sin embargo, no le quedaba más tiempo y el celebrado triunfo en el último partido como local, fue para Unión que viajará para tratar de seguir buscando buenos resultados.