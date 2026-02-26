Triunfazo de Quilmes en casa: venció a Villa Mitre y sigue firme en la Liga Argentina
En el José Martínez y con el aliento de su gente, Quilmes consiguió un valioso triunfo por 75-68 frente a Villa Mitre, en una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet.
El “cervecero”, que afronta su segundo compromiso consecutivo en condición de local dentro de una seguidilla de cuatro partidos, ratificó su buen momento tras la victoria ante Viedma y volvió a hacerse fuerte en casa ante un rival que llegaba entonado. Villa Mitre venía de imponerse ante Unión en una gira con mayoría de encuentros fuera de Bahía Blanca, pero no pudo sostener su racha en Mar del Plata.
Dominio progresivo
El inicio fue parejo, aunque siempre con Quilmes al frente. El primer cuarto cerró 20-15 para el conjunto local, en un parcial ajustado donde comenzó a marcar diferencias a partir de su intensidad defensiva y efectividad en momentos clave. Un triple de Federico De Miguel encendió al público y le dio aire al equipo en el tramo final del período.
En el segundo cuarto, el Cervecero mostró su mejor versión. Con mayor fluidez ofensiva y solidez atrás, amplió la brecha y se fue al descanso largo arriba 40-26, construyendo una ventaja que sería determinante para el desarrollo del encuentro.
Tras el entretiempo, Villa Mitre intentó reaccionar, pero Quilmes respondió con carácter. El tercer parcial terminó 56-45, manteniendo una diferencia que le permitió administrar el juego en el cierre.
En el último cuarto, la visita achicó distancias, aunque el dueño de casa supo controlar los tiempos y cerró el partido con autoridad para sellar el 75-68 definitivo.
Lo que viene
Quilmes buscará seguir por la senda del triunfo el próximo sábado, cuando reciba a Rocamora nuevamente en el José Martínez, con la ilusión de extender su buen momento ante su gente y consolidarse en la competencia.
