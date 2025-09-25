Agostina, hermana mayor de Lara Gutiérrez, la menor de 15 años que fue brutalmente asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verri en una vivienda de Florencio Varela, utilizó activamente su cuenta de Instagram en los últimos días, y este miércoles, horas después de que se confirmara la identidad de los cuerpos hallados por la DDI, realizó un posteo en el cual denunció un ataque a tiros contra su domicilio.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana”, comienza el mensaje de Agostina, publicado ayer por la tarde en Instagram.

Luego, denunció: “Hijo de puta, me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Lcty, yo también la perdí a mi hermana”.

Horas después, y a modo de despedida, subió fotos y videos junto a Lara. “Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor, ya no podemos más”, lamentó la joven en su mensaje, al cual acompañó con un video de ambas en lo que parecería haber sido un brindis.

Y en esa línea, agregó: “Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas, vos me querías ver bien y me peleabas. Quién me va a retar como vos lo hacías, quién me va a defender como vos lo hacías. Vos fuiste mi todo, te amo Lara”.

En un segundo video, Agostina compartió imágenes de Lara mientras dormía en lo de su abuela. “Volvé para la casa de la abuela a dormir, dale por favor Lara”, dice el mensaje que acompaña la grabación.