La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo este fin de semana a uno de los sujetos que era intensamente buscado en el marco de la causa que investiga el triple femicidio de las jóvenes Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

Ads

Puede interesarte

Ariel Giménez, de 29 años, fue arrestado tras una serie de allanamientos que se llevaron a cabo el viernes en esa localidad del Sur del Conurbano bonaerense, como así también en Isidro Casanova, en la zona oeste. De acuerdo con el parte policial, “Giménez habría sido contratado por la banda narco para realizar el pozo y sepultar a las víctimas”.

Ads

Así, Giménez se convirtió en el sexto arrestado del caso, tras las detenciones de Miguel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero (28); Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), todos alojados en el complejo de Melchor Romero, y el viernes por la noche fue atrapado Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad boliviana, pero con documento argentino.

En tanto, continúa la búsqueda de Julio Valverde, alias “Pequeño J”, el peruano que lideraba la banda y que ordenó los asesinatos tras corroborar que una de las jóvenes le había robado droga. (DIB)

Ads