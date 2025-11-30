Honduras llega a las urnas envuelta en un clima áspero: un triple empate técnico entre Rixi Moncada, heredera del gobierno de Xiomara Castro, y los opositores Salvador Nasralla y Nasry Asfura enmarca una elección cargada de acusaciones de fraude, violencia creciente y una estructura política atravesada por el narcotráfico.

Ads

La izquierda busca retener su único bastión centroamericano, con Moncada al frente del Partido Libre y un aparato oficialista decidido a sostener la continuidad del proyecto de Xiomara Castro. Pero enfrente aparecen dos figuras de peso: Nasralla, referente del Partido Liberal, y Asfura, del Partido Nacional y bendecido por el trumpismo. Las encuestas coinciden en un punto: no hay margen claro para nadie.

El país vota en medio de una fragilidad persistente. Con un 60% de la población bajo la línea de pobreza, señales de corrupción en todos los niveles y la economía creciendo entre 3,5% y 4%, el hartazgo social convive con el temor a que el narcotráfico siga infiltrando la política, tras la condena del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos.

Ads

Puede interesarte

La violencia es el factor más explosivo. Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen un dominio territorial que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos de la región. Aunque el gobierno celebró la caída de la tasa de homicidios tras adoptar el modelo de “mano dura” de Bukele, las denuncias por torturas y abusos bajo el estado de excepción encendieron alarmas internas y externas.

El fantasma del fraude sobrevuela toda la campaña. Moncada señala a sus adversarios como aliados de la “oligarquía golpista”, mientras Nasralla y Asfura la acusan de impulsar un proyecto “comunista” vinculado a Cuba y Venezuela. La OEA y la Unión Europea enviaron observadores, y hasta las Fuerzas Armadas pidieron revisar actas electorales, un gesto rechazado por el Consejo Nacional Electoral.

Ads

Cinco candidatos compiten, pero solo tres tienen chances reales en una elección de mayoría simple que definirá quién gobernará a partir del 27 de febrero. Con 6,5 millones de votantes habilitados y un clima de máxima tensión, Honduras encara una jornada decisiva para su rumbo político y para el mapa ideológico de Centroamérica.

Fuente: TN