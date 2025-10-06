La investigación por el triple crimen de Florencio Varela continúa arrojando detalles que permiten perfilar las responsabilidades de quienes participaron en el brutal episodio que terminó con la vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Ads

El fiscal Carlos Arribas confirmó que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J” y presunto líder de la banda narcocriminal, se reunió con Lara Gutiérrez días antes de que fuera asesinada junto a las otras dos jóvenes. La reunión fue registrada por una cámara de seguridad el 6 de septiembre en un local de comidas rápidas, lo que demuestra que el acusado conocía al menos a una de las víctimas. Actualmente, “Pequeño J” permanece detenido en Perú a la espera de su extradición a Argentina.

Además, Matías Agustín Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, también conocía a una de las víctimas. Tras ser detenido en Perú el 30 de septiembre, Ozorio se negó a declarar ante la Justicia argentina.

Ads

Puede interesarte

El avance en el análisis de celulares vinculados al caso permitió identificar nuevas personas implicadas, algunas de ellas prófugas, por lo que se esperan más allanamientos en las próximas horas. “Todavía no hay ningún pedido de detención, pero puede pasar en las próximas horas”, indicó Arribas.

Aunque una de las líneas de investigación apunta a la venta de drogas, el fiscal aclaró que aún no se cuenta con pruebas suficientes para confirmar esta hipótesis. “Todavía debemos probar que hay una causa de narcotráfico para hablar de narcotráfico. Necesitamos datos más concretos y pruebas para vincularlo”, explicó.

Ads

Hasta el momento, hay nueve personas detenidas. Entre los primeros arrestados se encuentran Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra, sorprendidos mientras intentaban limpiar manchas de sangre en la vivienda de Río Jáchal y Chañar, donde los cuerpos fueron encontrados enterrados.

También fueron detenidos Celeste Magalí González Guerrero y su pareja, el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva; Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, Bolivia, y su sobrina Florencia Ibáñez; Ariel Giménez, identificado por un chofer de aplicación que lo trasladó con herramientas usadas en el crimen; y finalmente, Ozorio y “Pequeño J” en Perú.

Las víctimas, que residían en los monoblocks de La Tablada, fueron engañadas con la promesa de recibir 300 dólares por asistir a una fiesta. La Justicia sigue investigando para determinar el rol de cada uno de los involucrados en este espantoso asesinato.

Ads

Fuente: DIB.