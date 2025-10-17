Ocho de los nueve detenidos por el triple crimen con sello narco cometido en Florencio Varela prestan declaración indagatoria hoy ante el fiscal Adrián Arribas, quien confirmó que será ante "nuevas interpretaciones en el caso". Hay un amplio operativo desde la madrugada en la Fiscalía de San Justo.

El funcionario judicial confirmó que las comparecencias comenzarán a las 6:00 en la Fiscalía de San Justo.

Lázaro Víctor Sotacuro; Florencia Ibáñez; Matías Agustín Ozorio; Celeste Magalí Guerrero; Ariel Giménez; Miguel Silva; Maximiliano Parra y Daniela Ibarra serán trasladados desde la medianoche de este jueves.

En la resolución sobre las indagatorias, Arribas también informó que se reformularon algunas de las imputaciones como, por ejemplo, la de Giménez, quien habría hecho los pozos para enterrar los cuerpos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, quien fue sindicado como supuesto coautor de los tres crímenes.

"El procedimiento de seguridad comenzaría a las 00:00", había precisado Arribas sobre el operativo para derivar a los detenidos hasta el partido bonaerense de La Matanza.

El fiscal había remarcado que "vamos hacer una nueva interpretación del hecho y haríamos saber de una nueva imputación a los detenidos"

Además, la semana próxima se dictaminarán las prisiones preventivas, a la vez que continuaba la búsqueda de Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamani, alias "El Loco David" o "Tarta", y Manuel David Valverde Rodríguez, tío de "Pequeño J".

Fuente: NA