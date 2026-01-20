La Justicia Federal procesó a Jesús Bernabé Mallón, conocido como “El Tío”, por su rol determinante en el triple crimen narco de Florencio Varela ocurrido el 19 de septiembre, donde fueron asesinadas Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). La misma resolución alcanzó a Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta.

La medida fue dispuesta por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, quien consideró acreditado que “los nombrados realizaron aportes esenciales e imprescindibles para la concreción del iter criminis”, actuando con conocimiento del plan común y bajo una división de tareas que abarcó la planificación, logística, captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio y el posterior homicidio.

Según la investigación, Mallón (42) cumplía funciones de logística y encubrimiento, manteniendo contacto directo y sostenido con otros integrantes de la banda. Bajo el alias “El Tío”, operaba como referente interno y habría disfrazado actividades vinculadas al narcotráfico bajo la fachada de un comercio aparentemente legal. Fue detenido en diciembre por personal de la DDI La Matanza cuando intentaba fugarse desde una vivienda en Berazategui.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron seis teléfonos celulares y un Chevrolet Cruze blanco, vehículo que habría sido utilizado en encuentros previos considerados clave para el avance de la causa. Para el magistrado, su aporte a la estructura criminal fue decisivo para concretar el plan homicida, investigado desde el hallazgo de los cuerpos.

En cuanto a Mujica y Zavaleta, están acusados de colaborar en el encubrimiento, realizando maniobras para eliminar pruebas y entorpecer la labor judicial.

Por el mismo expediente permanecen detenidos Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” —aún en Perú, a la espera de extradición— y su presunto ladero Matías Agustín Ozorio. También fueron arrestados Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Celeste Magalí González Guerrero (28), Iara Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), sorprendidos mientras limpiaban manchas de sangre en la propiedad donde se encontraron restos de las víctimas.

La lista de imputados se completa con Lázaro Víctor Sotacuro (41), señalado como conductor de uno de los vehículos que trasladó a las jóvenes; Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), quien habría realizado los pozos para enterrarlas; y Milagros Florencia Ibáñez (20), sobrina de Sotacuro. La causa continúa con nuevas medidas probatorias y no se descartan más imputaciones.

Fuente: NA