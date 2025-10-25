Mónica Débora Mugica, esposa de Lázaro Víctor Sotacuro -señalado como uno de los líderes de la organización responsable del asesinato de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez-, fue detenida esta madrugada en la Ciudad de Buenos Aires.

El arresto, llevado a cabo por fuerzas policiales, responde a su presunta vinculación con los hechos ocurridos en ese contexto criminal.

Fuentes policiales confirmaron el procedimiento, destacando que la detención se concretó en las primeras horas de la mañana en la capital argentina.

La investigación continúa en desarrollo, con el objetivo de esclarecer el rol de Mugica en la red delictiva y avanzar en la justicia por las víctimas.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

