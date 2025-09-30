Matías Agustín Ozorio fue capturado en Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que ya se trabaja en su extradición.

Ads

En un nuevo giro en la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, la Policía Nacional de Perú, junto con Interpol de la Policía Federal Argentina, detuvo en la ciudad de Lima al señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, el principal acusado en la causa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la captura en sus redes sociales y adelantó que ya se está gestionando la extradición a la Argentina para que el prófugo comparezca ante la Justicia.

Ads

Durante esta mañana, fiscales y efectivos de la Policía Federal y de la Bonaerense se reunieron de urgencia en la fiscalía para analizar el avance del caso.

Puede interesarte

En paralelo, se encontraron más pruebas: en Quilmes apareció el auto que supuestamente conducía Víctor Sotacuro, el quinto detenido en la causa. Además, el lunes por la tarde fue arrestada Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, de 30 años, acusada de haber viajado en el vehículo la noche del triple homicidio.

Ads

La investigación también sumó un elemento inesperado: una carta anónima dejada en la Comisaría 4° de Barracas, donde se mencionaba a un supuesto “amigo del Pequeño J”.

El señalado, Emanuel Nicolás, dueño de un lubricentro en la Ciudad de Buenos Aires, habló con los medios y negó cualquier vínculo con la organización criminal. “Hoy me desperté con esta noticia y me quería morir. No lo podía creer. No tengo idea de dónde puede venir una cosa así. Nadie se comunicó conmigo de la fiscalía. Me enteré por la tele”, declaró en diálogo con TN.

El hombre aseguró que no conoce a los implicados y que jamás tuvo relación con ellos. La Justicia ahora evalúa si la carta puede aportar datos concretos a la investigación o si se trata de una maniobra para desviar el foco de las pesquisas.