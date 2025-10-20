Un triple choque ocurrió en la intersección de avenida Champagnat y 25 de Mayo dejó como saldo una mujer herida que debió ser trasladada a un centro de salud.

Según informaron fuentes policiales, en el siniestro participaron una Fiat Strada blanca ) conducida por un hombre de 67 años, un Renault Clio gris manejado por la víctima, de 44 años, y una Renault Duster blanca, donde manejaba una mujer de 38 años.

Tras el impacto, una ambulancia del SAME, asistió a la conductora del Clio y la trasladó a la Clínica 25 de Mayo.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas y de Tránsito Municipal, que efectuó los test de alcoholemia a ambos conductores imputados, arrojando resultado negativo (0.0).

La UFIyJE N° 11, a cargo del Dr. Tapia, interviene en la causa caratulada “Lesiones culposas” y ordenó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido durante la mañana hasta finalizar las tareas de peritaje y limpieza del lugar.