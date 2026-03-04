En el marco de la investigación de una entradera perpetrada el pasado 27 de febrero en el barrio Nuevo Golf, personal de diversas dependencias realizaron hoy tres allanamientos en domicilios de Florencia Sánchez donde lograron secuestrar un auto robado y municiones.

La investigación se inició a partir del robo en una vivienda ubicada en Triunvirato al 3500. En esa oportunidad, tres sujetos armados ingresaron al domicilio, agredieron a las víctimas y sustrajeron dinero, dispositivos electrónicos y un automóvil Peugeot 208 blanco.

En el marco de la investigación, personal de la Comisaría Quinta, junto con efectivos de los Grupos Tácticos Operativos (GTO) de las comisarías 16ª y 11ª, realizó tres allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N°3, con intervención de la UFIJE N°13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, actuaron en domicilios de Florencio Sánchez al 3100.

Como resultado de los operativos, se secuestraron numerosos elementos de interés para la causa, entre ellos autopartes correspondientes a un Peugeot 208 (alfombras, divisor de baúl y tapas cobertoras de rueda), un dron marca DJI Mini 3 con sus accesorios, municiones calibre .38 y 9 milímetros, dos chapas patentes con pedido de secuestro activo y un vehículo Fiat Uno Fire color azul que también presentaba pedido de secuestro.

Asimismo, se incautaron teléfonos celulares, consolas de videojuegos, notebooks, estéreos, baterías, herramientas y otros objetos presuntamente vinculados al hecho investigado. Entre los elementos hallados se encontraba además una gorra tipo boina que habría sido utilizada durante el robo.

Si bien se aclaró que en los domicilios no había moradores, puesto en conocimiento el Ministerio Público Fiscal se dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos incautados y la continuidad de las tareas investigativas con el objetivo de identificar y localizar a los autores del delito.