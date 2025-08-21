Sujetos que iban a bordo de un auto que había estado involucrado en un robo perpetrado ayer en jurisdicción de la Comisaría Decimoprimera fueron atrapados hoy por personal del Comando de Patrullas, tras un persecución que culminó en Tripulantes del Fournier al 11.200.

En el lugar, los agentes lograron la aprehensión de tres sujetos de 34, 38 y 40 años, además de constatarse la existencia de una moto con pedido de secuestro activo del 16 de junio pasado.

Según indicaron fuentes policiales, al ser identificados, se logró concluir que uno de los sujetos, el de 40 años, era buscado además por un hecho caratulado como “hurto agravado por escalamiento” el pasado 16 de julio.

Con la intervención del fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, se labraron actuaciones bajo la caratula de “encubrimiento”. Finalmente, el imputado de 38 años fue trasladado a la Unidad Penal N°44.

