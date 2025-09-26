Los latinos que viven en Estados Unidos representan una pieza clave para el desarrollo económico presente y futuro del país y su relevancia se hará más evidente a medida que el resto de la población envejezca en las próximas décadas, señala un estudio recientemente publicado por la organización no gubernamental Latino Donor Collaborative en colaboración con la Universidad Estatal de Arizona.

El documento analiza diversas variables —etnicidad, crecimiento poblacional, ingreso, consumo, entre otras— y concluye que en 2023 el Producto Interno Bruto (PIB) de los latinos en Estados Unidos fue equivalente a la quinta economía del mundo, solamente debajo de Estados Unidos, China, Alemania y Japón, y arriba de India, Reino Unido, Francia, Italia y Brasil.

De acuerdo con el estudio, entre 2015 y 2023 el PIB de los latinos en Estados Unidos creció un 50% mientras que el de la población no latina aumentó apenas un 17%, una tendencia que también se observa en rubros específicos e impacta en el desarrollo de todo el país.

“Los latinos en Estados Unidos están sosteniendo y acelerando el crecimiento económico a través de tres dimensiones esenciales: consumo, emprendimiento y expansión de la fuerza de trabajo. A medida que la generación ‘baby boomer’ sigue moviéndose hacia el retiro y el aumento de la población nacional se hace más lento, los latinos en Estados Unidos están llenando más el vacío económico debido a su juventud, escala y compromiso económico”, dice el documento.

“La fortaleza de la economía de los latinos en Estados Unidos está enraizada en su demografía. Esta población es significativamente más joven, crece más rápido y contribuye más a la fuerza laboral que cualquier otro grupo mayor en el país”, agrega.

