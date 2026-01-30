A partir de denuncias realizadas por vecinos del barrio Las Lilas, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad llevó adelante un operativo para desalojar un acampe instalado en la vía pública. Como resultado del procedimiento, se desalojó a dos hombres y una mujer que ocupaban el espacio común.

La intervención contó con la participación de la Patrulla Municipal, personal del EMSUR y efectivos policiales. Durante el operativo se desmontó el acampe y se liberó el sector afectado, permitiendo restablecer las condiciones de seguridad y la libre circulación de peatones y vehículos en la zona.

Desde el Municipio destacaron “la importancia de este tipo de acciones” para dar respuesta a los reclamos vecinales, prevenir situaciones de riesgo y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos.

Asimismo, remarcaron que estos operativos forman parte de “una política sostenida orientada a preservar el orden urbano y asegurar que los espacios comunes puedan ser utilizados correctamente por toda la comunidad”.

