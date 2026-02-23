Tres personas fueron demoradas en la esquina de avenida Patricio Peralta Ramos y Luro, luego de protagonizar incidentes en la vía pública.

Ads

Según se informó, se trata de un hombre de 37 años y dos mujeres de 32 y 36, quienes estaban en estado de ebriedad y generaban disturbios en la zona. Además, no acataron las indicaciones de los efectivos que intervinieron en el lugar.

Los tres se encuentran en situación de calle. Más tarde tomó intervención el Juzgado en lo Correccional N° 2, que ordenó que se realizaran los trámites correspondientes y dispuso su liberación bajo caución juratoria, en el marco de la normativa vigente.

Ads

Puede interesarte

Ads