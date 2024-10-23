Pasada la media noche, personal policial del Comando de Patrullas, a raíz de llamado a la Central de Emergencias 911, se dirigió a calle French al 3900, donde al menos cuatro hombres llevaban una moto, marca Falcón NX4, de tiro.

Ads

Aportadas las descripciones de los sujetos, el personal policial, en calle Juan A. Peña al 3900 logró aprehender a uno de los menores de 17 años, quien a notar la presencia de los uniformados, arrojó una yuga.

Puede interesarte

Al mismo tiempo otro móvil policial, en calle Derqui al 400, interceptó a dos malvivientes de 17 y 16 años, quienes habían dejado abandonado el rodado sustraído en calle Florisbelo Acosta entre calle Gutiérrez y Mármol.

Ads

Puestos a disposición del Dr. Walter Martínez Soto, Fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ordenó que se notifique a los imputados de la formación de causa por el delito de Tentativa de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y por ser vehículo dejado en vía pública y que todos sean conducidos al Centro Especializado de Aprehensión (CEA). Dos de los menores poseen antecedentes penales previos.

Ads