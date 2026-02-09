En las últimas horas se oficializaron tres listas que competirán por la presidencia del PJ en el Partido de General Pueyrredon, luego de un período de negociaciones y especulaciones políticas que mantuvo expectante al partido.

Ads

Una de las listas que se presenta responde al sector que lidera Fernanda Raverta (La Cámpora) con Daniel Di Bártolo como candidato a presidente del partido y Nora Estrada como compañera de fórmula. Di Bártolo, cuenta con una amplia trayectoria tanto en sindicalismo como en la política local.

Por otro lado, el espacio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), vinculado al gobernador Axel Kicillof, también presentó su propia nómina con Adriana Donzelli a la cabeza y Daniel Rodríguez como acompañante, consolidando así otra linea interna que apuesta a disputar el liderazgo partidario sin alinearse con la propuesta camporista.

Ads

La tercera propuesta es la que encabeza Rodolfo “Manino” Iriart, que propone un enfoque de “peronismo marplatense” y reivindica la necesidad de una alternativa que no dependa estrictamente de los aparatos tradicionales del partido. Iriart y su espacio reclaman visibilidad para una tercera opción ante la percepción de que la disputa se reduce solo a dos grandes sectores.

Con más de 30.000 afiliados habilitados para votar, el cierre de listas dejó al descubierto la diversidad de opciones internas y abre un escenario competitivo que podría influir en la reconstrucción del justicialismo local de cara a los próximos desafíos electorales. Ahora la Junta Electoral partidaria deberá revisar y validar cada una de las presentaciones antes de que comience oficialmente la campaña hacia las urnas.

Ads