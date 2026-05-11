El operativo fue llevado adelante por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, luego de una rápida investigación iniciada tras la denuncia de las víctimas. Según se informó, el procedimiento comenzó el viernes 9 de mayo, cuando efectivos del Comando de Patrullas recibieron un alerta a través del 911 por consumos realizados con tarjetas bancarias sustraídas durante el robo.

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Las operaciones habían sido detectadas en el local de McDonald’s ubicado sobre avenida Constitución y Félix U. Camet. Al arribar al comercio, empleados del lugar señalaron que tres hombres habían intentado realizar compras utilizando distintas tarjetas de crédito y débito para comprobar cuáles eran aceptadas.

Dos de los sospechosos fueron encontrados dentro del baño del establecimiento, mientras que el tercero intentó escapar hacia la zona costera. Sin embargo, fue interceptado tras una persecución pedestre en la que colaboró personal de Caballería y del Comando de Patrullas.

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Durante el procedimiento, uno de los aprehendidos indicó que tenía un vehículo estacionado en las inmediaciones. En el interior del rodado, los efectivos hallaron tres bolsos y dos valijas denunciadas como robadas por las víctimas del hecho. Además, una de las personas damnificadas reconoció un reloj de su propiedad que llevaba colocado uno de los acusados.

Personal de Policía Científica realizó pericias sobre el vehículo y secuestró teléfonos celulares, herramientas, documentación vehicular, una llave con logo Toyota y un inhibidor de señal marca Baofeng, dispositivo habitualmente utilizado para bloquear cierres centralizados y sistemas de alarma de automóviles.

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La causa quedó a cargo de la UFIJE de Flagrancia, encabezada por la Dra. Ana Caro, quien dispuso la aprehensión de los tres involucrados, el secuestro de los elementos hallados y la recaratulación de la causa como “Hurto agravado por el uso de llave falsa”.

Los imputados fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.