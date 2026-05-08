Personal policial llevó adelante cuatro allanamientos en domicilios ubicados en los barrios Florentino Ameghino y Libertad, donde se lograron secuestrar motos con pedido de secuestro, un posnet, proyectiles calibre 9 mm y prendas de vestir utilizadas en el hecho. Hay dos detenidos de 19 años y otro mayor, del que no trascendió la edad.

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Los procedimientos, realizados en el marco de una causa por robo agravado de un vehículo, se concretaron en Berutti al 8700, Venezuela al 300, French al 10.000 y Fermín Errea al 400, donde además se identificó a tres imputados -dos de ellos de 19 años- señalados como presuntos autores del hecho investigado.

La investigación fue desarrollada por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Cuarta, con intervención de la Fiscalía a cargo de Joaquín Morán y el Juzgado de Garantías N°5, a partir de tareas de campo que incluyeron análisis de cámaras privadas, entrevistas vecinales y recorridas encubiertas, lo que permitió establecer la identidad de los presuntos responsables de un robo ocurrido el 16 de febrero en San Juan 50.

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Según se detalló, en el domicilio de Berutti 8700 se halló un moto Mondial sustraída, mientras que en Venezuela 300 se recuperó una Honda C90. En tanto, en French 10.000 fue identificado uno de los imputados y en Fermín Errea 400 se secuestraron dos celulares -ambos bloqueados por ENACOM-, un posnet de Mercado Pago, cuatro proyectiles calibre 9 mm y las prendas, además de localizar al segundo sospechoso de 19 años.

El fiscal interviniente dispuso la notificación de formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal para ambos jóvenes por el delito de robo agravado, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

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Como se indicó, el hecho que dio origen a la causa ocurrió el 16 de febrero, cuando una mujer fue interceptada por tres hombres al abordar su vehículo Chevrolet Sonic, quienes, mediante intimidación y simulando portar un arma de fuego, le sustrajeron el rodado junto a sus pertenencias.

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Asimismo, se determinó que uno de los motovehículos recuperados había sido robado el 3 de enero de 2026 en 11 de Septiembre 4400, mientras que el otro había sido sustraído el 8 de julio del año pasado en un hecho de robo agravado cometido por individuos armados.