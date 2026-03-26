Una escena de alto voltaje se vivió durante la madrugada en la zona de avenida Champagnat al 1100, cuando personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Cuarta desplegó un operativo que culminó con la detención de tres hombres de 21, 23 y 25 años.

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Todo comenzó con un alerta al 911 que advertía sobre movimientos sospechosos: varias personas saliendo de un comercio tras un supuesto hecho delictivo. La rápida intervención policial permitió ubicar e interceptar el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos, desatando un procedimiento marcado por la tensión.

El giro clave llegó cuando uno de los ocupantes fue sorprendido con municiones en su poder. A partir de ese momento, la Fiscalía ordenó una requisa de urgencia que terminó confirmando las sospechas: dentro de la guantera, los efectivos encontraron un revólver calibre 38.

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Pero el dato más inquietante surgió tras la verificación: el arma tenía un pedido de secuestro activo desde el 5 de marzo de 2008, vinculado a una causa de la Comisaría 6ta y la UFI N° 1.

El vehículo también fue retenido por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, mientras que los tres implicados fueron trasladados a sede judicial. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Facundo De la Canal, quien dispuso actuaciones por portación ilegal de arma de fuego.

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