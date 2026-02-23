Según informaron fuentes policiales, los sospechosos ingresaron tras forzar la puerta principal, redujeron a la víctima y se llevaron un revólver calibre .22 y alrededor de 200 mil pesos en efectivo. Luego escaparon en una Volkswagen Taos gris.

Tras el alerta, se inició una persecución que terminó en 3 de Febrero al 5100, donde los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron a pie. Con un operativo cerrojo en la zona, la Policía logró detener a los tres implicados en distintos puntos del barrio.

Uno de los detenidos, de 26 años, presentaba una herida de arma de fuego en el muslo y fue trasladado al Hospital Interzonal. De acuerdo a la información oficial, el disparo se produjo cuando el sospechoso habría exhibido un arma ante los efectivos.

En el procedimiento se secuestró el vehículo utilizado para la fuga, un revólver calibre .22, una mochila con herramientas y municiones. La Justicia dispuso la detención de los tres acusados y su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

