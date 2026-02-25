Un operativo de la Municipalidad de General Pueyrredon terminó con tres personas aprehendidas este miércoles en Carlos Alvear al 2900, luego de reiteradas denuncias de vecinos por desorden en la vía pública.

Allí constataron que un grupo de personas realizaba lavado de vehículos en plena calle, una práctica que infringe la normativa vigente.

Según informaron fuentes oficiales, los agentes labraron el acta correspondiente y solicitaron que se retiraran del lugar. Sin embargo, los involucrados se negaron a acatar la indicación y reaccionaron con insultos y una actitud hostil hacia el personal municipal.

Ante la situación, se solicitó apoyo policial y efectivos procedieron a la aprehensión de tres personas por resistencia a la autoridad y desobediencia. Luego fueron trasladadas a la Comisaría Novena para la averiguación de antecedentes y la continuidad de las actuaciones.

Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden realizar denuncias las 24 horas a través de la línea de WhatsApp 223 340 6177, enviando ubicación, fotos o videos que permitan una rápida intervención.

