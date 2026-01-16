La Policía bonaerense detuvo a tres personas acusadas del crimen de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, un hombre con antecedentes ligados a causas resonantes de narcotráfico y corrupción policial, asesinado de seis disparos y abandonado en un descampado de Florencio Varela.

Los procedimientos fueron realizados en las últimas horas bajo la dirección del fiscal Darío Provicionato, titular de la UFI N°1 descentralizada de Florencio Varela, tras una investigación que permitió reconstruir un esquema previo al homicidio y una planificación logística detallada.

Según se desprende de la causa, imágenes de cámaras municipales registraron movimientos sincronizados de al menos dos vehículos, uno perteneciente a la víctima y otro vinculado a uno de los principales sospechosos. Los registros muestran ingresos y egresos coordinados en distintos puntos de la ciudad, incluso en las inmediaciones de una iglesia evangélica, dato clave para los investigadores.

Ese material fue cruzado con pericias de antenas de telefonía celular, lo que permitió ubicar a los implicados en el mismo tiempo y lugar que la data de muerte, reforzando la hipótesis de una ejecución previamente planificada.

Una declaración considerada central para la causa, brindada por una mujer que estaba bajo investigación, aportó datos determinantes: señaló como autores a dos hermanos —uno de ellos pastor evangélico— y a una mujer joven como partícipe necesaria. En su testimonio indicó además que la mudanza de bienes de la víctima se realizó después del crimen, que el arma utilizada estaría en poder de uno de los sospechosos y que el hecho se dio en el marco de un ajuste de cuentas.

Los investigadores también establecieron que Viarnes vivía en un departamento alquilado junto a una mujer joven y que, en las horas previas al homicidio, se habría producido una “mudanza interna”, lo que despertó sospechas y fue incorporado a la línea investigativa.

Con estos elementos, la Superintendencia de Delitos Complejos realizó allanamientos de urgencia en la iglesia mencionada, en una vivienda lindante y en una quinta del barrio La Capilla, donde se ocultaría uno de los implicados. Para la Justicia, el caso presenta rasgos propios del crimen organizado, como división de roles, logística previa, uso de vehículos e inmuebles y eliminación de rastros posteriores.

Quiénes son los detenidos

Los operativos concluyeron con tres personas detenidas y un prófugo. Fueron arrestados M. H. G., conocido como “el pastor”, vinculado a la iglesia evangélica “Impacto”; D. A. M., quien alquilaba el departamento donde residía la víctima; y M. R. M., hermana de este último. En tanto, permanece prófugo el hermano de “el pastor”, sobre quien pesa una orden de captura.

La principal hipótesis del caso indica que Viarnes mantenía una deuda con los hermanos G., lo que habría derivado en un ajuste de cuentas ejecutado mediante una estructura coordinada, mientras la Justicia investiga si el prófugo se encuentra fuera del país.