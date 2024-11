El video de portada de esta nota refleja lo que viven cotidianamente los vecinos de la localidad de Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero. Este martes a las 15.09, Virna Cavallo dejó a su hijo en la puerta del club Juventud Unida y fue abordada por cuatro delincuentes.

Las cámaras de seguridad de la institución captaron el momento en el que la mujer estacionó su Jeep blanca y su nene se bajó por la puerta trasera derecha. Cinco segundos después, una Citroën C3 Aircross gris que venía de frente por la mano contraria se le cruzó delante.

El ladrón que iba de acompañante sacó un arma y le apuntó directo a Virna. En medio de la desesperación intentó escapar, pero el auto se le frenó porque puso mal el cambio. “El que veo es a uno solo, que es el que atino a pisarlo. Lo quería pasar por arriba”, relató.

La mujer logró escapar tras el intento de robo en la puerta del club. (Foto: captura de video TN)

“Fueron microsegundos donde el nene se bajó, entró al club y los crucé de frente. Uno me apuntó con un arma y trabé las puertas, por eso no pudieron abrir”, detalló. Finalmente, logró poner primera y pudo salir a toda velocidad para evitar el asalto. En ese ínterin, uno de los delincuentes le disparó al vehículo, aunque por fortuna el tiro no impactó en la Jeep.

Tras escapar, Virna quedó en shock y dando vueltas por la zona, hasta que finalmente se encontró con un patrullero y volvió escoltada al club: “Mi hijo estaba llorando muy angustiado. Llamó a su papá y le dijo que a mamá se la llevaron”.

“El tema es que están con armas y te disparan. Hoy salió bien, pero podría haber salido mal. Hay chicos que entran y salen del club todo el tiempo. No tienen escrúpulos”, señaló, y agregó: “Hablo con mis hijos siempre y cuando se bajan del auto les digo que entren corriendo. Es insoportable vivir así. A mi hijo le robaron en la puerta de casa de la misma manera”.

Los robos piraña ocurren en la puerta del club Juventud Unida de Ciudadela. (Foto: captura Google Street View)

Luego del violento episodio, Virna fue a la comisaría para hacer la denuncia y se enteró de que los mismos delincuentes le habían robado la camioneta a una vecina, que también estaba haciendo la demanda. Increíblemente, este asalto ocurrió 20 minutos antes y también quedó registrado por una cámara de vigilancia.

En las imágenes se puede ver que el modus operandi es exactamente el mismo: a las 14.51 frenaron la Citroën delante de una Volkswagen Amarok blanca que estaba estacionada y bajaron en manada para abordar a la ocupante.

Antes de intentar robarle la Jeep a la mujer, los delincuentes se llevaron la camioneta de otra vecina. (Foto: captura de video TN)

Casi dos horas antes de este último, en el que se cree que fue el primer asalto del día, la banda delictiva le robó a dos vecinos. A las 13.12, cuando ambos estaban charlando sobre la vereda, la misma Citroën frenó en medio de la calle y los cuatro delincuentes bajaron corriendo para robarles.

Dos vecinos estaban charlando en la vereda y fueron increpados por los delincuentes. (Foto: captura de video TN)

Los vecinos piden por más seguridad en la zona

Sebastián Vera, presidente del club Juventud Unida de Ciudadela, lugar donde ocurrió el último de los tres robos del martes, pidió por más presencia de la Policía y afirmó que la inseguridad aumentó en las últimas dos semanas: “Desde el club y la comisión pedimos un poco más de asistencia policial y de las autoridades”.

“El sábado tuvimos otro hecho. Una madre bajó del auto en la esquina y a mano armada le robaron el auto cuando estaba con dos nenas. La Policía vino al momento y en media hora recuperaron el vehículo. Más allá de la asistencia rápida, falta prevención”, señaló en diálogo con este medio.

Asimismo, indicó que -por lo que pudieron observar a través de las cámaras- sería la misma banda la que comete los asaltos. “Hay varios que tienen la misma vestimenta. Andan en autos robados, van haciendo la seguidilla. Entiendo que es al boleo, no creo que sea algo premeditado”, consideró Vera.

“Muchas veces la gente se salva del robo, no hace la denuncia y no queda registro. Los padres de los chicos están con miedo. Calculábamos que esto no iba a pasar por el movimiento de gente que hay”, sumó.

Fuente: TN