La presentación tuvo lugar en el Centro Regional de Estudios Superiores (CRESTA) y contó con la presencia del intendente Pablo Garate, el exrector de la UNLP Alberto Dibbern, el asesor Patricio Ferrario y la coordinadora del Cresta, Valeria Guido, quienes detallaron los lineamientos de la propuesta.

El proyecto de ley será elevado al Congreso de la Nación y plantea la apertura de una casa de estudios con perfil innovador, orientada a las necesidades educativas, sociales y productivas de la región.

Según Dibbern, la futura universidad tendrá estructura departamental, lo que permitirá abrir y cerrar carreras según la demanda, además de implementar un sistema dual que vincule a los estudiantes con empresas e instituciones locales. Funcionará con normas de calidad ISO y evaluaciones permanentes.

El intendente Garate destacó el apoyo de municipios vecinos como Adolfo Gonzales Chaves y Coronel Dorrego, y aseguró que la institución dará mayor arraigo a los jóvenes, evitando que tengan que emigrar para continuar estudios superiores.

Desde la Multisectorial subrayaron que la universidad será un motor de desarrollo para toda la región. Dibbern, en tanto, defendió la necesidad de seguir creando universidades nacionales: “En Argentina hay una universidad cada 300.000 habitantes, cuando en países desarrollados hay una cada 50.000. Aún tenemos mucho camino por recorrer”.

Fuente: Dib