Las víctimas viajaban para pasar un fin de semana con su familia en Misiones. (Foto: Facebook / Hubscher Carolina)

Tres jovenes argentinos murieron en un accidente automovilístico en el sur de Brasil. El siniestro ocurrió sobre la ruta ERS-324, a la altura del municipio de Casca.

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Las víctimas argentinas son una joven de 22 años y unos hermanos, de 17 y 22 años que viajaban en auto para visitar a su familia en Misiones.

El vehículo de las victimas, un Volkswagen Fox, chocó de frente contra un Ford Focus. Los tres eran de la localidad misionera de Campo Grande, aunque residían en Casca, Brasil, desde hace cuatro años. Las causas están siendo investigadas.

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El conductor del Ford Focus, un hombre de 50 años que viajaba solo, fue trasladado al hospital Santa Lucía de Casca. Más tarde, fue derivado a otro centro de salud en la localidad de Paso Fundo. Los peritos conjeturan que el accidente se habría producido por un intento de maniobra de adelantamiento.

Fuente: TN

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