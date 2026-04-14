Tres hombres de 21, 26 y 21 años fueron aprehendidos este martes acusados de haber intentado cometer un robo en una vivienda de Rafael del Riego al 2300, en Mar del Plata.

Ads

El hecho ocurrió luego de un llamado al 911. Según denunció una mujer de 73 años, mientras descansaba en su casa fue sorprendida por cinco delincuentes con los rostros semicubiertos y guantes, que ingresaron tras forzar una ventana del frente.

De acuerdo con la reconstrucción policial, los sospechosos exigieron elementos de valor y alcanzaron a sustraer dinero en efectivo y un control remoto. Sin embargo, escaparon por el patio trasero al advertir la llegada del personal policial.

Ads

Puede interesarte

A partir de un rápido operativo desplegado por efectivos de la comisaría quinta, con apoyo del Comando de Patrullas y de Prefectura Naval Argentina, tres de los presuntos involucrados fueron interceptados en lotes linderos.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dinero en efectivo, un control remoto, una barreta, guantes, un teléfono celular y una mochila con distintos elementos vinculados al hecho.

Ads

La causa fue caratulada como robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa y quedó a cargo de la UFI de Flagrancia. El fiscal Vicente dispuso la notificación de la formación de causa y el traslado de los aprehendidos a sede judicial.