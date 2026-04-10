Tres aprehendidos por encubrimiento tras el robo a un vehículo
Dos mujeres y un hombre fueron aprehendidos en el marco de una causa por encubrimiento, luego de un robo ocurrido sobre un vehículo estacionado en pleno centro.
El hecho se registró en la zona de Moreno al 2700, donde una mujer de 48 años denunció a través de un llamado al 911 que su automóvil, un Renault Twingo, presentaba daños y que le habían robado diversas pertenencias.
A partir de la información aportada por la víctima, personal del Comando de Patrullas (con intervención de la Comisaría 1ª) desplegó un operativo en las inmediaciones. Como resultado, lograron interceptar a tres sospechosos en la intersección de Belgrano e Hipólito Yrigoyen.
Durante la requisa, los efectivos constataron que los individuos llevaban consigo la totalidad de los elementos denunciados como robados, entre ellos perfumes y mercadería variada, por lo que se procedió a su inmediata aprehensión.
La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien dispuso la formación de la causa, la toma de declaración testimonial a la víctima y la notificación de los imputados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. Posteriormente, se ordenó su libertad, mientras continúan las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación.
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