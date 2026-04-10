El hecho se registró en la zona de Moreno al 2700, donde una mujer de 48 años denunció a través de un llamado al 911 que su automóvil, un Renault Twingo, presentaba daños y que le habían robado diversas pertenencias.

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A partir de la información aportada por la víctima, personal del Comando de Patrullas (con intervención de la Comisaría 1ª) desplegó un operativo en las inmediaciones. Como resultado, lograron interceptar a tres sospechosos en la intersección de Belgrano e Hipólito Yrigoyen.

Durante la requisa, los efectivos constataron que los individuos llevaban consigo la totalidad de los elementos denunciados como robados, entre ellos perfumes y mercadería variada, por lo que se procedió a su inmediata aprehensión.

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La causa quedó en manos de la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien dispuso la formación de la causa, la toma de declaración testimonial a la víctima y la notificación de los imputados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal. Posteriormente, se ordenó su libertad, mientras continúan las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación.

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