Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta, con apoyo de efectivos de las comisarías Quinta y Octava, llevó adelante tres allanamientos simultáneos en diferentes puntos de Mar del Plata, en el marco de una investigación por amenazas agravadas y abuso de armas.

Los procedimientos se realizaron este martes por orden judicial, con intervención de la UFI N°1, a cargo de la fiscal Florencia Salas, y del Juzgado de Garantías N°2, encabezado por el juez Saúl Errandonea.

Las diligencias se concretaron en domicilios ubicados en calle 12 de Octubre, entre Canosa y Pehuajó, y en dos viviendas de calle Ratery al 500, una en el frente y otra en el fondo. Como resultado de los allanamientos, se secuestró una réplica de revólver, 12 municiones calibre .22 y ocho cartuchos calibre 14, elementos considerados de interés para la causa.

En el marco del operativo fueron identificados tres hombres, de 20, 32 y 35 años, quienes fueron trasladados a sede policial para cumplir con los recaudos legales correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los imputados fueron notificados de la formación de causa, sin que se adoptaran medidas restrictivas de su libertad.

La investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 11 de enero de 2026, cuando una mujer manifestó que fue amenazada de muerte en la vía pública por tres sujetos, sin que existiera un conflicto previo. Según su testimonio, uno de los hombres habría exhibido un arma de fuego y efectuado varias detonaciones al aire.