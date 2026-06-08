Tres adolescentes de entre 15 y 17 años reconocieron haber participado en un hurto cometido en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Félix U. Camet y devolvieron voluntariamente los elementos sustraídos. El hecho ocurrió durante la noche del sábado, cuando los jóvenes se presentaron junto a sus padres en

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Según informaron fuentes policiales, los progenitores descubrieron en sus viviendas diversos objetos pertenecientes al establecimiento sanitario. Tras ser confrontados, los menores admitieron haber ingresado al centro de salud durante la madrugada y sustraído distintos elementos.

Ante esta situación, los padres decidieron trasladarse con sus hijos a la dependencia policial para entregar los objetos y ponerlos a disposición de la Justicia. Posteriormente, efectivos constataron que una puerta lateral del CAPS, ubicado sobre Isla Traverse entre las calles 19 y 21, se encontraba abierta y sin medidas de seguridad, aunque no se registraron daños en el edificio.

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Durante el procedimiento fueron recuperados una computadora de escritorio completa —monitor, CPU, teclado, mouse y cables— además de prendas de vestir y juguetes pertenecientes al centro de salud. La directora general de Atención Primaria de la Salud del Partido de General Pueyrredon se hizo presente en el lugar y confirmó que los elementos coincidían con los denunciados como faltantes.

La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 3, a cargo del Dr. Walter Martínez Soto, quien dispuso la formación de actuaciones por el delito de hurto, la notificación de los adolescentes involucrados, su posterior entrega a los progenitores y la restitución de los objetos recuperados a las autoridades del establecimiento sanitario.