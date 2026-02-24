Trenes Argentinos Operaciones informó que ya se encuentra habilitada la venta de pasajes de larga distancia con posibilidad de viajar con mascotas hacia Mar del Plata, Junín y Bragado, “una decisión que mejora la experiencia de los pasajeros y acompaña las medidas impulsadas por la Secretaría de Transporte”. La modalidad ya se encuentra vigente en el servicio desde Capital a Rosario.

A partir de esta iniciativa, los pasajeros podrán trasladarse con perros o gatos mayores de tres meses en coches de primera especialmente habilitados, bajo condiciones que garantizan la seguridad e higiene tanto de las mascotas como de los usuarios.

Se permitirá un cupo máximo de ocho mascotas por formación y estará disponible únicamente en aquellos servicios cuya duración programada no supere las ocho horas de viaje, con el objetivo de facilitar los traslados sin necesidad de dejar los animales al cuidado de terceros.

Según la reglamentación, las mascotas deberán viajar únicamente entre cabeceras, sin descender en estaciones intermedias, y permanecer durante todo el trayecto en un transportín cerrado con un tamaño máximo de 48 cm por 45 cm. El traslado se realizará en un asiento contiguo al del pasajero responsable.

De manera preventiva, se exige contar con libreta de vacunación -incluida la vacuna antirrábica vigente-, certificado de salud impreso y original, correa, bozal, chapa identificatoria y un kit de limpieza. El control de la documentación, la firma del reglamento y la verificación de las condiciones de traslado se realizarán durante el preembarque por parte del personal ferroviario.

El pasaje para viajar junto a la mascota tendrá un valor especial, sujeto a disponibilidad de cupos, y podrá adquirirse a través de la web de Trenes Argentinos o en boleterías habilitadas.

En cuanto a los servicios, el tramo Buenos Aires-Mar del Plata funcionará desde el 3 de marzo hasta el 6 de abril inclusive. De lunes a viernes, los trenes saldrán desde Constitución a las 07:30 y 14:17, con regreso desde Mar del Plata a la 01:11 y 14:21. Los viernes habrá un refuerzo a las 17:08, con retorno los domingos a las 22:53. Los sábados partirán a las 07:32 y 14:32, y regresarán a la 01:11 y 14:36. Los domingos y feriados saldrán a las 07:25 y 14:52, con regreso a la 01:11 y 14:57. La tarifa será de 38.000 pesos en primera y 45.000 en pullman.

Para consultas, los pasajeros pueden ingresar al sitio oficial de Trenes Argentinos en la sección de horarios, tarifas y recorridos.