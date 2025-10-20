Durante la noche del domingo, Pablo Laurta fue trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú hacia la cárcel de Cruz del Eje, en Córdoba, donde permanecerá bajo un régimen de alta seguridad.

Laurta, acusado de doble femicidio y homicidio criminis causa, enfrenta dos causas judiciales: una en Entre Ríos, donde fue imputado por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio, y otra en Córdoba, donde se lo acusa de haber asesinado a su ex pareja Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio.

Durante su estadía en la cárcel entrerriana, el detenido permaneció en una celda recientemente acondicionada, que contaba con cama, baño y ducha, lo que generó comentarios entre el personal penitenciario por el trato diferenciado recibido.

El traslado fue supervisado por efectivos de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y la Policía de Córdoba, quienes conformaron una caravana de alta custodia durante el desplazamiento del recluso.

Ya en Cruz del Eje, Laurta quedó bajo custodia permanente y se espera que en los próximos días se le formalice una segunda prisión preventiva, esta vez por el crimen de Giardina y Zamudio, ocurrido en la provincia mediterránea.

Fuente: NA