Bastian será trasladado en helicóptero desde el hospital de Pinamar al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, luego de que el equipo médico que lo atendió hoy en aquella localidad resolviera la derivación debido a la gravedad de su cuadro, que se mantiene estable.

El traslado se realizará por vía aérea, una vez que finalicen las tareas de adecuación sanitaria del helicóptero. La aeronave arribará a la Base Naval, donde se activará el código rojo para interrumpir el tránsito y garantizar un rápido traslado terrestre al centro de salud.

En el Hospital Materno Infantil será intervenido quirúrgicamente con el objetivo de cerrar las compresas colocadas y suturar la herida. La decisión de la derivación se tomó considerando que, ante una eventual complicación en el postoperatorio, el paciente contará allí con mayores recursos y cuidados de alta complejidad.

La evaluación médica realizada hoy en Pinamar fue determinante para definir el traslado, teniendo en cuenta el estado grave, aunque clínicamente estable, del paciente.

Se recuerda que el accidente ocurrió el lunes en la zona de La Frontera, en Pinamar, cuando una UTV en la que viajaba Bastian, de 8 años, chocó de frente con una camioneta 4x4.

El impacto fue de tal magnitud que el niño sufrió lesiones gravísimas, entre ellas una rotura hepática con hemorragia interna y traumatismo de cráneo, y debió ser reanimado en el lugar antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar.