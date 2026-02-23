Foto: Agencia NA (Organización Four Pows)

Dos osos y una tigresa que permanecían en el ex zoológico de Luján serán trasladados este lunes a santuarios en Europa. Los osos viajarán a Bulgaria y la tigresa será llevada a Ámsterdam, en el marco de un operativo que incluyó su traslado hacia el Aeropuerto de Ezeiza.

El recorrido previsto incluye la Ruta 6 hasta Cañuelas, una parada técnica en la zona de Las Heras para controles veterinarios y luego el arribo a Ezeiza, donde serán acondicionados para el vuelo. El avión que transportará a los osos partirá por la tarde con destino a Sofía.

Los osos tendrán como destino el santuario de Belitsa, en Bulgaria, creado por la organización Four Paws junto con la Fundación Brigitte Bardot. Allí cumplirán un período de cuarentena antes de iniciar un proceso de rehabilitación.

El traslado forma parte de la segunda etapa de una misión iniciada meses atrás, cuando especialistas evaluaron el estado sanitario de 62 animales que permanecían en el predio clausurado hace cinco años y brindaron asistencia veterinaria.

Fuente: NA

