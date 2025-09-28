El quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela, Lázaro Víctor Sotacuro, ya se encuentra en traslado hacia Buenos Aires luego de ser arrestado en Bolivia.

Ads

El hombre, de 41 años y nacionalidad peruana, es señalado como quien conducía la camioneta blanca en la que viajaban las víctimas al momento del hecho.

Sotacuro fue localizado el viernes en un hostal de la ciudad boliviana de Villazón, tras haber cruzado la frontera desde Jujuy en un intento de fuga. Desde entonces permaneció alojado en el penal de máxima seguridad de Gorriti, en San Salvador de Jujuy, hasta que este domingo comenzó el operativo de extradición hacia la Capital.

Ads

Puede interesarte

Según fuentes oficiales, el acusado voló en primera instancia desde Jujuy hacia Córdoba para reabastecimiento de combustible, y desde allí fue trasladado en la misma aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde será puesto a disposición de la Justicia.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se encuentra en marcha el proceso judicial para que Sotacuro responda por su presunta participación en el triple homicidio, un caso que mantiene en vilo a Florencio Varela y que ya suma seis detenidos, mientras continúa la búsqueda de “Pequeño J”, señalado como uno de los líderes del hecho.

Ads

Fuente: TN