Este lunes 9 de febrero será trasladado Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado tras sufrir un grave accidente en Pinamar.

El operativo se hará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires y estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

Ads

El vuelo partirá cerca de las 10.30 desde el aeropuerto de Mar del Plata y aterrizará en el Aeródromo de La Matanza, desde donde el niño será derivado a un hospital cercano a su domicilio, posiblemente el Hospital Italiano de San Justo.

Bastián resultó gravemente herido el 12 de enero, en un accidente ocurrido en la zona de médanos de Pinamar. Desde entonces fue intervenido quirúrgicamente en siete oportunidades, primero en Pinamar y luego en Mar del Plata, donde permaneció internado los últimos días con evolución favorable.

Ads

El traslado marca un nuevo paso en su recuperación, luego de semanas de preocupación que mantuvieron en vilo a la comunidad.

Fuente: Dib

Ads