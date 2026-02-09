Trasladan a Bastián Jerez de Mar del Plata al AMBA para continuar su recuperación
El viaje se realizará desde el Hospital Interzonal de Mar del Plata hacia un centro de salud del AMBA, luego de que su evolución clínica lo permitiera.
El operativo se hará en un avión sanitario de la Provincia de Buenos Aires y estará a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).
El vuelo partirá cerca de las 10.30 desde el aeropuerto de Mar del Plata y aterrizará en el Aeródromo de La Matanza, desde donde el niño será derivado a un hospital cercano a su domicilio, posiblemente el Hospital Italiano de San Justo.
Bastián resultó gravemente herido el 12 de enero, en un accidente ocurrido en la zona de médanos de Pinamar. Desde entonces fue intervenido quirúrgicamente en siete oportunidades, primero en Pinamar y luego en Mar del Plata, donde permaneció internado los últimos días con evolución favorable.
El traslado marca un nuevo paso en su recuperación, luego de semanas de preocupación que mantuvieron en vilo a la comunidad.
Fuente: Dib
